Amorim (Foto: CAV)
Querido pela torcida alvinegra, o zagueiro Amorim está de volta ao Clube Atlético Votuporanguense para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026, que terá início em janeiro. O defensor, que tem 23 anos, mede 1,90 metro e nasceu em Araras, retorna ao clube após período de empréstimo ao Botafogo da Paraíba.
Amorim realizou sua formação nas categorias de base do Brasilis (de Águas de Lindóia), Fluminense, Chapecoense e Operário Ferroviário. No futebol profissional, o atleta já defendeu o Operário Ferroviário, o Apucarana Sports e a Votuporanguense. Neste ano, foi cedido por empréstimo ao Botafogo da Paraíba, onde disputou a temporada antes de acertar seu retorno à Pantera.
A passagem anterior de Amorim pelo CAV foi marcada por conquistas importantes. O zagueiro integrou o elenco campeão do Campeonato Paulista da Série A3 de 2024 e vice-campeão da Copa Paulista no mesmo ano, desempenho que consolidou sua boa relação com a torcida. O jogador é considerado um dos nomes mais queridos pelos torcedores da Votuporanguense, que celebram seu retorno para a nova campanha na Série A2.