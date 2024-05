NorTEA é dedicado a profissionais da educação e da saúde que atuam com o Transtornos do Espectro Autista; inscrições já estão abertas no site

publicado em 02/05/2024

O investimento do primeiro, que pode ser adquirido até o dia 15/5, é de R$50, dividido em até três parcelas (Foto: Divulgação)

O diálogo entre profissionais da educação e da saúde para compartilhar saberes e experiências em relação ao Transtornos do Espectro Autista (TEA) é o objetivo do próximo evento da Unifev. A Instituição abriu as inscrições para o primeiro NorTEA, que será realizado no dia 24 de maio, a partir das 7h30, no Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária.O NorTEA – “Caminhos para a compreensão e desenvolvimento de indivíduos com Transtornos do Espectro Autista” contará com palestras e mesa de discussão com profissionais especialistas no assunto, como: "Direitos das pessoas com TEA", pela Dra. Cristiany de Castro; “Comportamentos desafiadores na escola”, pelo Dr. Lucelmo Lacerda; "Sobre as perspectivas para a intervenção em autismo: contexto, passado e evidências", pela Ma. Maria Elisa Fonseca; "Neurodiversidade: reflexões e propostas metodológicas no contexto educacional", com a Dra. Kelly Cristina Colaço Dourado Gorayeb, Dr. Luiz Fernando Zuin e Esp. Gisley Casali.O cronograma contará, ainda, com recepção, café de boas-vindas e atividades culturais.Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, o NorTEA promoverá a atualização de informações relevantes para os profissionais que atuam com o TEA. “Nós vamos discutir as características, desafios, metodologias e as melhores práticas de atendimento, na educação e na saúde, para os alunos que estão dentro do espectro e ocupam cada vez mais lugares na sociedade. A Unifev, enquanto produtora de conhecimento, tem a missão de fomentar essa qualificação e gerar ambientes de discussão que viabilizam a acessibilidade e a inclusão”, destacou.As inscrições serão em 2 lotes. O investimento do primeiro, que pode ser adquirido até o dia 15/5, é de R$50, dividido em até três parcelas. As vagas são limitadas e devem ser feitas pelo site www.unifev.edu.br/nortea.Mais informações podem ser obtidas em unifev.edu.br ou pelo WhatsApp (17) 3405-9990.SERVIÇOData: 24 de maioHorário: das 07h30 às 17hLocal: Complexo Poliesportivo da Cidade UniversitáriaInscrições: unifev.edu.br/nortea (até 17/05)Taxa de inscrição: R$ 50,00 (1° lote)