A cidade sediou na tarde de ontem o 16º Festival Nossa Arte e se classificou para a etapa estadual que ocorre em julho

publicado em 04/05/2024

Apae de Votuporanga é destaque em festival (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brCom o objetivo de levar inclusão aos atendidos e mostrar o potencial deles para as artes, as Apaes da região participaram do 16º Festival Nossa Arte. A etapa ocorreu na tarde desta sexta-feira (3), no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, e reuniu Votuporanga, General Salgado e Nhandeara. Os anfitriões foram campeões de todas as três categorias que participaram e se classificaram para a etapa estadual.Foram disputadas quatro categorias: dança, artes visuais, música e dança popular. As cidades se apresentaram e os jurados analisaram. No fim, eles se reuniram e deram as notas. Votuporanga levou a melhor em dança, artes visuais e música, portanto todas as categorias que participou. Já Nhandeara venceu a categoria dança popular.Com os resultados, a Apae local participará da etapa estadual que será realizada em 24 de julho em São José do Rio Preto. Na oportunidade, as melhores se classificarão para a fase nacional, no Rio de Janeiro, ainda sem data definida.Muito feliz com a realização do evento, a presidente da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga, Márcia Gianoti, conversou com a reportagem do jornal A Cidade, que acompanhou todo o festival. “O objetivo desta ação é realmente incluir os nossos atendidos, de toda a região de um modo geral, expondo o potencial para as artes, porque eles têm almas iluminadas para todos os tipos de artes. A dança, a música e a expressão corporal vêm de dentro, vêm da alma em todos nós, e não seria diferente neles”, destacou.Em eventos como este, os alunos se sentem valorizados, o que deixa os organizadores felizes. “Eles ficam muito contentes desde o início dos ensaios e ainda mais na apresentação, que foi realizada neste espaço maravilhoso, se apresentando com amigos de outras cidades, proporcionando essa reunião, união e troca de energias. Então, foi muito importante e valioso para eles e para nós que trabalhamos com eles”, acrescentou.O festival é uma competição, no entanto Márcia entende que ganhar ou perder é um mero detalhe. “Lógico que vencer é bom e relevante, porém o mais importante é participar, ver esses sorrisos nos rostos deles, ver essa alegria, essa energia deles desde de manhã, se preparando, se maquiando, ensaiando novamente, vindo aqui reconhecer o palco. É muito bacana”, ressaltou Márcia.Excelência no acolhimento de pessoas com necessidades especiais. Assim é a Apae de Votuporanga, que há mais de 50 anos atende da melhor maneira possível crianças, jovens e adultos da cidade e região.Criada em 16 de outubro de 1972, a Associação Pais Amigos Excepcionais tem hoje mais de 150 atendidos entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos com deficiência intelectual, deficiência múltipla (deficiência intelectual associada à outra deficiência) e ou transtorno global do desenvolvimento (associado à deficiência intelectual) que necessitam de apoio constante.Além de Votuporanga, a instituição atende pessoas de Álvares Florence, Américo de Campos, Cosmorama, Parisi, Sebastianópolis do Sul e Cardoso. São 53 funcionários, 10 estagiários em parceria com a Unifev e mais 12 educadores sociais para a realização de todos os trabalhos.