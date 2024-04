A motorista de um GM/Corsa bateu em um GM/Onix que estava estacionado na rua, nenhuma pessoa ficou ferida e foram registrados apenas danos materiais

publicado em 05/04/2024

A motorista de um GM/Corsa bateu na traseira de um GM/Onix que estava parado (Foto: Contribuição)

Fernanda Cipriano

Uma briga de casal dentro de um carro acabou causando um acidente na rua Pernambuco, na tarde desta sexta-feira (5), em Votuporanga. A motorista de um GM/Corsa bateu em um GM/Onix que estava estacionado na rua, nenhuma pessoa ficou ferida e foram registrados apenas danos materiais.

De acordo com a ocorrência, a motorista, identificada como L.M.P.R., seguia o sentido normal da via enquanto vinha em uma discussão com o seu companheiro. A briga acalorou e por motivos que serão esclarecidos pela Polícia Civil, a mulher perdeu o controle e bateu na traseira do GM/Onix que estava estacionado ao lado direito da via.

Ninguém ficou ferido com a batida, apenas os danos materiais nos veículos foram registrados. Devido ao desentendimento do casal, a Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência.