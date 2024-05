Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (21) na rodovia Péricles Belini

publicado em 21/05/2024

Acidente na Péricles Belini (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm acidente de trânsito foi registrado na manhã desta terça-feira (21), por volta das 10h30, na rodovia Péricles Belini, no trevo de Álvares Florence. Um Fiat Uno e um Toyota Corolla colidiram e duas pessoas ficaram feridas.De acordo com o apurado pelo jornalno local do acidente, o Corola seguia de Votuporanga para Cardoso e o uno de Álvares para Parisi, e o Uno teria atravessado o trevo. Raquel, de 69 anos, que estava no Uno, sofreu fratura de antebraço e perna. Adriana, de 57 anos, que seguia no Corolla, também foi socorrida com ferimentos. A polícia e a perícia estiveram no local. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.