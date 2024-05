O encontro contou com a participação de representantes de 92 municípios das regiões administrativas de Rio Preto e Fernandópolis

publicado em 17/05/2024

O evento foi direcionado a prefeitos, vereadores, lideranças políticas, secretários, gestores e servidores públicos (Foto: Divulgação/Governo SP)

Fernanda Cipriano

O TCE (Tribunal de Contas do Estado) realizou um encontro em Rio Preto, nesta quinta-feira (16), para debater as regras impostas pela legislação eleitoral em ano de eleições. O objetivo do evento foi discutir também a nova lei de licitações e outros temas relacionados às contas dos municípios.

O encontro contou com a participação de representantes de 92 municípios das regiões administrativas de Rio Preto e Fernandópolis. Esta foi a oitava edição de dez encontros regionais que estão sendo realizados pelo órgão no Estado.

O evento foi direcionado a prefeitos, vereadores, lideranças políticas, secretários, gestores e servidores públicos. Os debates contaram com a presença do Presidente do TCE, Conselheiro Renato Martins Costa, membros do Colegiado, Diretores e equipe técnica.

Por meio de palestras e painéis, os convidados discutiram temas como a Nova Lei de Licitações e Contratos, repasses públicos ao Terceiro Setor, os resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) e as vedações impostas pela legislação no último ano de mandato.