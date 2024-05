Em 1943, por meio do interventor Fernando Costa, nascia Fernandópolis, uma unificação dos dois patrimônios primitivamente rivais, Brasilândia e Pereira

publicado em 22/05/2024

Fernandópolis conta hoje com mais de 71 mil habitantes, possui uma área territorial de 550 km² (Foto: Prefeitura de Fernandópolis)

Aos 85 anos comemoramos ‘Bodas de Girassol’, uma flor que simboliza lealdade, vitalidade e felicidade, sentimentos que compartilhamos hoje, 22 de maio, data em que Fernandópolis celebra mais um ano de vida.

Em 1943, por meio do interventor Fernando Costa, nascia Fernandópolis, uma unificação dos dois patrimônios primitivamente rivais, Brasilândia e Pereira. O café foi, durante muitos anos, a principal fonte de renda, mas devido aos diferentes tipos de solo e a necessidade do próprio abastecimento, foram sendo introduzidas novas culturas, se transformando em uma cidade que hoje é economicamente agrícola, comercial e industrial.

Fernandópolis conta hoje com mais de 71 mil habitantes, possui uma área territorial de 550 km², uma cidade pacífica que tem conquistado grandes feitos nos últimos anos.

Com uma administração municipal que trabalha em busca do desenvolvimento, a Prefeitura tem investido ativamente na Educação, com a construção de novas escolas, reformas e melhorias nas já existentes; benfeitorias na Saúde com novos núcleos de atendimento e capacitação profissional; no Desenvolvimento, índices satisfatórios e sempre entre os primeiros municípios da região em geração de empregos.

No Meio Ambiente, o ‘Disque Árvores’ e a coleta seletiva de lixo são importantes fatores que classificam a cidade como referência em sustentabilidade e preservação. A área assistencial é formada por unidades de atendimento e acompanhamento às famílias na busca dos seus direitos.

O turismo também está começando a ganhar destaque em Fernandópolis, exemplos como o ‘Mirante do Paredão’, visitações em propriedades privadas rurais, clubes aquáticos e a tão esperada reinauguração da Represa, que acontecerá no mês de junho.

O calendário de eventos anuais também atrai a cada edição um número maior de participantes, agregando famílias com opções de lazer, cultura e atividades esportivas.

Fernandópolis, terra de Fernando e de muitos outros nomes e povos. É uma cidade cheia de encantos de gente acolhedora, trabalhadora, cheia de ideais, sonhos, solidária e que tanto batalha pelo crescimento e desenvolvimento de sua terra.

“Cheguei a Fernandópolis ainda criança, meu pai veio trabalhar na colheita de café e aqui estou, hoje aposentado, pai de dois filhos e dois netos, tenho minha casa no bairro Ubirajara há quase 50 anos, amo e defendo essa terra mais que tudo na vida. Tenho orgulho de viver aqui”, disse o morador Antônio Miguel.

“Sou nascida e criada em Fernandópolis, fui estudar fora, encontrei desenvolvimento e progresso em grandes centros, mas só aqui tenho o amor de verdade por uma cidade, por isso revolvi voltar”, disse a bioquímica Letícia Alvares.