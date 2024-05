O recurso será utilizado na criação do clube de robótica

publicado em 22/05/2024

o vereador Thiago Gualberto comemorou a conquista de R$ 440 mil para o Lar Frei Arnaldo criar um clube de robótica (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vereador Thiago Gualberto (PSD) celebrou, durante a sessão da Câmara Municipal desta segunda-feira (20) , a aprovação de sua indicação ao senador Marcos Pontes (PL), que destinou R$ 440 mim para a entidade Lar Frei Arnaldo de Votuporanga. O recurso será utilizado na criação do clube de robótica.

Para recordar, em agosto de 2023, o vereador participou de uma audiência com o senador Marcos Pontes em Brasília, durante a qual apresentou uma indicação solicitando a alocação de recursos financeiros para atender às necessidades do Projeto Clube da Robótica do Lar Frei Arnaldo de Votuporanga.

O mencionado projeto de robótica é reconhecido como uma referência na área da tecnologia e robótica, oferecendo atividades gratuitas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Na semana passada, o senador anunciou ao vereador votuporanguense a indicação de uma emenda no valor total de R$440 mil, a ser destinada por intermédio da Prefeitura de Votuporanga, para a criação de um clube de robótica no Lar Frei Arnaldo, em Votuporanga. Essa iniciativa visa incentivar o interesse pela ciência e tecnologia entre os jovens e promover a inovação.