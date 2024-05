Como já era esperado, a proposta gerou debates intensos em plenário e encontrou resistência

publicado em 07/05/2024

Vereadores aprovaram ontem, depois de muita discussão, o projeto que busca frear o aumento nas passagens da circular (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou na noite de segunda-feira (6) o projeto que buscava frear o aumento no preço das passagens do transporte coletivo na cidade. Como já era esperado, a proposta gerou debates intensos em plenário e encontrou resistência, mas no fim recebeu o apoio da maioria dos vereadores, pelo temor de deixar o município sem transporte público.

Com a aprovação, a Prefeitura, que atualmente subsidia R$ 7,58 por cada passageiro que utiliza a circular no município, passará a bancar R$ 8,11. Com isso, os usuários continuarão a pagar a taxa atual, que é de R$ 3,15. Sem o subsídio, o cidadão teria que pagar R$ 11,26.

Mesmo os que eram favoráveis ao projeto teceram suas críticas ao transporte coletivo. Para a maioria, o serviço não está a contento e o custo se tornou exorbitante para o Poder Público. Todavia, segundo eles, a rejeição da iniciativa poderia deixar a população desassistida e quem pagaria o preço seria a população mais pobre.

“É muito simples. Entre deixar as pessoas vulneráveis sem transporte e punir a administração por estar amarrada em um contrato com uma empresa que não presta o serviço como deveria, a gente tem que decidir entre o ruim e o pior. Nessa decisão é melhor optar pelas pessoas. Se a empresa rescinde o contrato, como que a dona Maria vai ao Centro receber a sua aposentadoria? É nisso que temos que pensar”, pontuou o vereador Thiago Gualberto (PSD).