Representantes de 30 cidades da região participaram, ao lado de autoridades de Votuporanga, do 1º Fórum Negócios & Investimentos

publicado em 18/05/2024

Representantes de 30 cidades da região participaram do Fórum (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A InvestSP, agência de promoção de investimentos ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Governo de SP, reuniu empresários e gestores públicos municipais da região, anteontem, em Votuporanga, para o 1º Fórum Negócios & Investimentos. Com apoio da Prefeitura, o evento contou com palestras, exposições e a apresentação de uma série de programas e ações voltada para empreendedores e focada em tornar os municípios mais competitivos e atrativos para investimentos privados.A agência apresentou quais serviços gratuitos estão à disposição dos empresários, que vão desde a primeira fase do projeto, como a escolha do local para a instalação de uma fábrica ou centro logístico, por exemplo, até questões mais complexas, como apoio no processo de licenciamento ambiental, além do relacionamento com prestadores de serviços essenciais, como os de água, luz e gás.“O Estado de São Paulo reúne tudo o que o empreendedor precisa, como segurança jurídica, oferta de mão de obra qualificada e a melhor estrutura logística do Brasil, com estradas e aeroportos de ponta e o porto de Santos. Estamos à disposição dos empreendedores do noroeste paulista para garantir um ambiente de negócios cada vez mais competitivo, atrair investimentos e contribuir para a geração de emprego e renda”, disse o presidente da InvestSP, Rui Gomes.O evento reuniu representantes de vários órgãos do Governo de SP, como as secretarias de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e Turismo e Viagens; além da Desenvolve SP, que apresentou linhas de crédito disponíveis para municípios e empreendedores, e da Prodesp, que levou informações sobre os ganhos de se investir em tecnologia.Já parceiros como Sebrae, Senac, Senai, Federação Nacional dos Consórcios Públicos (Fenacomp) e Associação Comercial e Associação Industrial de Votuporanga, abordaram temas como empreendedorismo e competitividade.O evento também contou com ações para acelerar a chegada da internet 5G ao interior do Estado. No começo de 2023, a SDE e a InvestSP lançaram o programa TecnoCidades, que tem dado suporte aos municípios na atualização da chamada “lei das antenas”, procedimento fundamental para que as operadoras saibam em quais tipos de espaços os novos equipamentos podem ser instalados e invistam na infraestrutura do 5G.Isso porque, ao invés de grandes torres de transmissão, a tecnologia, que oferece uma navegação até 100 vezes mais rápida, exige pequenas antenas, posicionadas mais próximas umas das outras e instaladas nos mais variados espaços, como semáforos e fachadas de imóveis.No fim de 2022, apenas 61 cidades paulistas contavam com leis atualizadas. Hoje, são 355, o que representa alta de quase 500%. Além disso, dezenas de municípios do Estado ou já contam com 5G ou estão em fase de instalação e licenciamento das antenas.“O aumento da conectividade é um fator cada vez mais decisivo na atração de investimentos e para tornar os municípios mais competitivos. O 5G representa inovação, automação, uso de inteligência artificial e diversos outros avanços que ajudarão a trazer empresas e gerar emprego e renda em São Paulo”, diz o diretor de Projetos e Inovação da InvestSP, Thiago Camargo.Além de especialistas da InvestSP, o evento também contou com representantes de: Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Associação Brasileira de Infraestrutura para as Telecomunicações (Abrintel) e Conexis Brasil Digital – entidade que reúne as empresas de telecomunicações.Micro, pequenas e médias empresas, além de startups e produtores rurais do noroeste paulista, também poderão receber apoio para exportar produtos e até serviços. Elas já podem se inscrever no Exporta SP, programa da SDE e da InvestSP que capacitou, até 2023, cerca de mil empresas, de todas as regiões do Estado.Gratuito e 100% online, ele conta com 20 aulas coletivas e quatro encontros individuais, nos quais o empreendedor pode debater as necessidades específicas de seu negócio com um especialista. Em média, uma de cada cinco empresas consegue exportar antes mesmo do término da capacitação, que tem duração de quatro meses.A próxima turma do Exporta SP está prevista para o 2º semestre de 2024. Após o término da capacitação, os empreendedores ainda contam com acompanhamento por até dois anos.