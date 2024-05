Nesta semana, em três frentes diferentes, o município tem 121 vagas de trabalhos em diversas áreas

publicado em 22/05/2024

Uma das oportunidades de emprego em Votuporanga é para técnico de chopp (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A cidade tem 121 vagas de trabalho nesta semana em três frentes diferentes: ACV (Associação Comercial de Votuporanga), Emprega Votu e Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

A ACV disponibiliza 22 vagas, entre elas vendedor (ser comunicativa, proativa, ter experiência em vendas; analista contábil (ensino superior em andamento ou concluído em ciências contábeis, conhecimento em empresas: simples nacional, lucro presumido e lucro real, ter boa comunicação; soldador (com experiência; sexo masculino; eletricista (experiência na função; sexo masculino); estoquista (experiência na função; sexo masculino; assistente financeiro (experiência em rotinas administrativa, contas a pagar e receber, atendimento ao cliente; faturamento); auxiliar de expedição (informática: bons conhecimentos do pacote office; boa comunicação; experiência na parte de recebimento, conferência e entrada de mercadoria; residir em Votuporanga); serviços gerais (experiência em limpeza; sexo feminino); recepcionista (disponibilidade para trabalhar no período noturno; sexo feminino); mecânico (experiência na função, sexo masculino, ser responsável, cuidado e proativo); atendente (experiência com atendimento ao público, sexo feminino, disponibilidade de horário); promotor de vendas: pró ativo (a), experiência na área); técnico de chopp (conhecimento em trabalho com chopeiras, barril e cilindro; experiência no ramo de bebidas); auxiliar de cozinha (experiência na função, disponibilidade de horário para trabalhar no período noturno, feriado e aos finais de semana; sexo feminino); pintor (experiência em estruturas metálicas; sexo masculino).

A ACV tem vagas ainda para vendedor externo; cobrador externo; promotora de vendas com experiência em maquiagem; recepcionista; auxiliar de churrasqueiro e barman.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem 10 oportunidades de serviço: cuidador de idosos, motorista de caminhão, vendedor, subgerente, secretária, logística, eletricista, técnico de segurança eletrônica, cortador de mármores e mecânico instalador de acessórios.

Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.