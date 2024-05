Paralisação nacional continua e alunos se dizem prejudicados; reunião hoje discute se movimento continua ou não na cidade

publicado em 22/05/2024

Funcionários do Instituto Federal de Votuporanga completam hoje um mês de paralisação e não há previsão para o fim da greve (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A greve no Campus de Votuporanga do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) completa nesta quarta-feira (22), 30 dias. A paralisação teve início na cidade no dia 22 de abril e, desde então, as aulas foram suspensas. Uma reunião hoje, sucedida por uma assembleia amanhã deve definir os rumos do movimento na cidade.

De acordo com o professor Michael Daniel Bomm, que é porta-voz do comando geral de greve local, todas as propostas apresentadas pelo Governo Federal, até agora, foram rechaçadas pelos grevistas por estarem bem abaixo do que está sendo colocado nas mesas de negociações. Sem um acordo, portanto, a tendência é de que a greve continue a nível nacional e se ela será mantida na cidade também isso será discutido em assembleia.

“Pode ser que seja votado nesta próxima quinta-feira o final da greve aqui, depende dessa análise conjuntural, porque já faz um mês que está de greve, isso vai um pouco desgastando o movimento de uma forma geral, mas de outra forma quando a gente olha para o movimento nacionalmente falando a gente vê que está muito forte, então você pode ter uma avaliação de que não seria a hora de parar a greve ou que pode ser feito um recuo tático ou pode aceitar até mesmo a proposta do governo”, explicou o professor.

De acordo com o diretor-geral do IFSP de Votuporanga, Ricardo Teixeira Domingues, mais de 800 alunos da instituição estão sendo afetados pela paralisação. Ainda segundo ele, o acordo prévio de greve, firmado entre a Reitoria da Instituição e a Seção Sindical São Paulo do Sinasefe, o sindicato que representa a categoria, prevê a reposição das aulas e atividades não executadas.

“Após o fim da greve, a Reitoria de Instituição deve, em conjunto com o a Seção Sindical Responsável, pactuar detalhes acerca do processo de reposição de aulas e atividades, portanto, não é possível informar detalhadamente como deverá ser este plano. Deverão ser repostos tantos os dias letivos quanto a carga horária (hora/aula) não ofertada aos estudantes. Os cursos do IFSP são todos presenciais, portanto, a carga horária a ser reposta, deverá, também, ser realizada de forma presencial. A reposição deve ocorrer aos sábados ou em horários e datas que os estudantes não tenham atividades previstas”, completou o diretor.

Ricardo afirmou também que o IFSP criou um canal de comunicação entre pais e alunos, por meio do site (ifsp.vtp.edu.br), onde são publicados os documentos emitidos no contexto da greve, sobre as propostas e discussões realizadas.