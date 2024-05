O caso teria acontecido no dia 23 de abril, no Cemei ‘Abilio Calile’ e um boletim de ocorrência foi registrado pela mãe nesta terça-feira (7)

publicado em 07/05/2024

A bebê teve queimaduras de terceiro grau na perna e segundo grau nas partes íntimas (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

Uma bebê de apenas um ano de idade foi vítima de queimaduras de terceiro grau na perna e segundo grau nas partes íntimas, dentro do Cemei (Centro Municipal de Educação Infantil) ‘Abilio Calile’, em Votuporanga. O fato teria ocorrido no dia 23 de abril, mas o boletim de ocorrência foi registrado apenas nesta terça-feira (7) pela mãe da criança.

De acordo com a ocorrência, a mãe relatou que foi informada, inicialmente, pela diretora da escola para buscar a criança com urgência. Ao chegar ao local, ela se deparou com a bebê com bolhas na perna direita e nas partes íntimas. Ainda na unidade de ensino ela teria sido informada de que a criança teria se queimado durante o banho com um jato de água quente, enquanto uma cuidadora estava com ela no banheiro.

A bebê foi socorrida e levada à Santa Casa de Votuporanga, onde foram constatadas as queimaduras. Após receber os cuidados médicos necessários, a criança foi liberada para o tratamento em casa.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Votuporanga se pronunciou sobre o caso e afirmou ter prestado toda a assistência necessária à família, além de estar colaborando com as investigações.