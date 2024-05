No total, 19 atletas do elenco se apresentaram na tarde de ontem na Arena Plínio Marin para o início da preparação para a Copa Paulista

publicado em 17/05/2024

CAV se reapresentou na tarde desta quarta-feira (15), na Arena Plínio Marin para a Copa Paulista (Foto: Rafa Bento/CAV)

Fernanda Cipriano

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) abriu mais uma página no capítulo de 2024. O time se reapresentou na tarde desta quarta-feira (15), já de olho e na preparação para o segundo semestre, em que o elenco irá disputar a Copa Paulista, competição que, inclusive, o time Alvinegro já foi campeão.

O elenco com 19 atletas voltou a Arena Plínio Marin, com carinhas já conhecidas pelos torcedores e também novos jogadores para compor o plantel, que segundo o técnico Rogério Corrêa será mais enxuto do que o que foi montado para o Campeonato Paulista da Série A3.

“Desde quando nós pensamos na Copa Paulista, sabemos da dificuldade que é, teremos um grupo mais enxuto e o importante dessas peças é poder qualificar mais para poder fazer uma grande competição. O torcedor pode esperar muita garra, determinação, pés no chão sempre para poder buscar sempre os objetivos que o clube quer e o que o torcedor deseja”, disse ele.

Sob os comandos do preparador físico da equipe, o plantel realizou o início dos trabalhos com preparação física e academia, com os seus seis novatos e o todo o elenco remanescente do Paulista A3.

Dos novos atletas do elenco, o CAV irá contar para esse segundo semestre com o zagueiro Gabriel Almeida, que foi da base da Alvinegra, e jogou a última temporada no Rio de Janeiro no clube Boa Vista, além dos volantes Rapichan, que estava no Marília e o Paulista, Noroeste de Bauru.

Os extremos Bala, que jogou no Noroeste de Bauru e John Egito, também ex-noroeste, também são novatos da casa e o atacante Gabriel, que vem do Red Bull, se familiariza e começou também os treinos no CAV.