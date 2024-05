O local tradicional na cidade agora precisará ficar com os atendimentos suspensos até que tudo volte ao normal

publicado em 07/05/2024

O local tradicional na cidade agora precisará ficar com os atendimentos suspensos até que tudo volte ao normal (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um incêndio na madrugada de segunda-feira (6) devastou completamente a cozinha do pesqueiro votuporanguense, Ilha do Pescador. O local tradicional na cidade agora precisará ficar com os atendimentos suspensos até que tudo volte ao normal e possa ser reaberto aos clientes.

De acordo com o apurado pelo A Cidade, o incêndio teria começado com curto-circuito na rede elétrica e logo se espalhou pela cozinha e toda a parte do cômodo, o fogo chegou na parte externa do local, em um dos salões de fora. O cenário, por fim, ficou devastador e quase nada será reaproveitado.

O segurança noturno do local foi quem notou toda a ação e logo acionou o Corpo de Bombeiros de Votuporanga, que conteve o fogo antes que se espalhasse para toda área externa a cozinha e os prejuízos fossem maiores. Não houve nenhum ferido no local, apenas danos materiais.