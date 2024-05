São ações sobre o Dia Mundial da Hipertensão, do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil e Dia Mundial Sem Tabaco

publicado em 17/05/2024

Secretaria da Saúde preparou uma extensa programação para englobar todas as datas de conscientização do mês de maio (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Durante todo este mês, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga está realizando ações preventivas alusivas ao “Maio Laranja”. Nesta sexta-feira (17), por exemplo, é considerado o Dia Mundial da Hipertensão, data instituída com o objetivo de alertar a população para os riscos da doença.

Nesta data, as equipes de profissionais das unidades de saúde promovem o Dia D, reforçando a importância destes cuidados, com orientações sobre a doença e aferição de pressão arterial, das 7h às 19h.

Estudos relatam que a hipertensão arterial, conhecida como pressão alta é uma enfermidade crônica que aponta os níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias e acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 14 por 9), e que em 90% dos casos a doença é herdada dos pais, entretanto, existem vários fatores que contribuem para elevação dos níveis de pressão arterial como fumo, bebida alcoólica, obesidade, colesterol, consumo excessivo de sal, estresse e sedentarismo.

Exploração Infantil

Dando sequência ao mês de conscientizações, o 18 de maio foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Na ocasião, assistentes sociais da Secretaria da Saúde realizarão rodas de conversa debatendo a temática com as equipes das unidades de saúde. E, hoje, às 15h, a Secretaria de Assistência Social realizará um ato alusivo à data envolvendo crianças e adolescentes atendidos pela Secretaria de Assistência Social no Parque da Cultura.

Semana da Família

Durante esta semana, também, assistentes sociais também percorrem as unidades de saúde para realizarem atividades relacionadas à Semana da Família. A programação teve início na segunda-feira (13), e já passou pelas unidades dos bairros São Cosme, Propovo, Jardim Marin, Paineiras, Palmeiras, Colinas e Cecap II. Ontem e hoje, os profissionais percorrem as unidades do São João, Pozzobon, Vila América, Parque das Nações, Vila Paes e Simonsen.

Tabaco

Para encerrar o mês, no dia 31 de maio será comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. Na ocasião, serão feitas orientações para alertar sobre os riscos de doenças relacionadas ao tabagismo. Pesquisas relatam que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, no mundo.

Cronograma

Confira o cronograma com as atividades abertas à toda população que serão realizadas pelos grupos de tabagismo e palestras com profissionais do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD).

Dia 24/5, 8h – Consultório Municipal “Jerônimo Figueira da Costa Neto"

Av. Campo Grande, 4956 – Jardim Bom Clima

Dia 27/5, às 08h - Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz de Oliveira Junior”

Av. 9 de julho, 2108 – Cecap II. E no período da tarde, no Parque da Cultura, das 14h às 16h, haverá a capacitação “Dia Mundial sem Tabaco”, para os colaboradores das Unidades de Saúde

Dia 28/5, às 8h, Consultório Municipal "Dr. Joel Pereira dos Santos"

Rua Humberto Correia Bonetti, 3201 – Jardim Canaã

Neste dia também haverá a capacitação “Dia Mundial sem Tabaco” para os colaboradores das Unidades de Saúde, no Parque da Cultura, das 14h às 16h.

Dia 29/5, às 8h, Consultório Municipal "Dr. Ruy Pedroso"

Rua Amélio João Gossn, 2006 – Jardim das Palmeiras I