publicado em 28/05/2021

Antes de participar de audiência na Câmara, vice-governador esteve nos estúdios da Cidade FM para uma entrevista (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEm entrevista exclusiva concedida na manhã de sexta-feira (28) nos estúdios da, o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB) afirmou que Votuporanga e região só têm a ganhar com a formação da AU (Aglomeração Urbana) dos Grandes Lagos, que envolve Votuporanga, Fernandópolis, Jales e suas microrregiões. Segundo o tucano, um fundo de desenvolvimento regional deve ser criado para atender as principais necessidades de cada cidade.Acompanhado do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB), do prefeito Jorge Seba (PSDB), do deputado Federal Geninho Zuliani (DEM) e do futuro secretário de Agricultura, Itamar Borges (MDB), além do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB), Rodrigo Garcia explicou que a proposta de criação da nova Aglomeração Urbana dos Grandes Lagos faz parte da reorganização administrativa promovida pelo Governo em todo o Estado.“A última grande mudança, com articulação regional e criação de unidades administrativas foi feita pelo ex-governador Franco Montoro, que foi um grande municipalista, alguém que desbravou a organização administrativa de São Paulo, nas 16 regiões administrativas que temos e nas 42 regiões de Governo. Depois, de um longo estudo, iniciado aqui em 2019 por determinação do governador João Doria, nós estamos refazendo essa organização administrativa de todo o Estado, fazendo mais regiões metropolitanas, como é o caso de São José do Rio Preto e criando os aglomerados urbanos, pois entendemos que dessa forma nós teremos um melhor planejamento dessas regiões, a divisão melhor dos recursos e, principalmente, o envolvimento da sociedade na pactuarão das prioridades regionais”, explicou o vice-governador.Rodrigo Garcia disse ainda que cada cidade tem uma vocação e a união dessas vocações traz benefícios para a população de cada uma delas. “Votuporanga tem uma vocação, Fernandópolis tem outra, Jales tem outra e quando você pensa, do ponto de vista regional, se consegue fazer uma priorização dessas vocações e, consequentemente, quem ganha com isso é a população”, completou.O vice-governador afirmou também que a criação da Aglomeração Urbana irá proporcionar a criação de um fundo de desenvolvimento regional, que irá destinar recursos para sanar as principais necessidades das cidades que fazem parte dela.“A questão da unidade regional dos Grandes Lagos, além do planejamento, ela vai trazer a oportunidade de nós criarmos um fundo de desenvolvimento regional. Esse fundo significa recursos, dinheiro do orçamento do Estado e parte dos municípios para que ele seja aplicado nessas prioridades definidas pela Aglomeração Urbana. É uma forma moderna de planejamento, com envolvimento dos prefeitos e da sociedade civil para que a gente possa ter um desenvolvimento regional ainda mais forte”, ponderou Garcia.Ainda sobre a questão do fundo regional, o tucano esclareceu que ele será administrado por um conselho que será formado por prefeitos das cidades que compõe a Aglomeração Urbana e pela sociedade civil.“O primeiro passo é fazer essa criação do Aglomerado Urbano, da nova unidade regional de desenvolvimento, e a partir daí ela conta com um conselho, que tem a participação não só das autoridades, mas também da sociedade civil que tem acento nesse conselho. Feito esse conselho nós temos a constituição de um fundo de desenvolvimento e esse fundo vai fazer os investimentos efetivamente nas prioridades definidas pelo conselho. É uma forma democrática e moderna de poder fazer a aplicação dos recursos públicos”, concluiu.Pelo estudo do governo, a Aglomeração Urbana da Região dos Grandes Lagos envolve 48 municípios e uma população total de quase 500 mil pessoas.Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida d'Oeste, Aspásia, Cardoso, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela d'Oeste, Fernandópolis, Floreal, Guarani d'Oeste, Indiaporã, Jales, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Ouroeste, Palmeira d'Oeste, Paranapuã, Parisi, Pedranópolis, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara d'Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita d'Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São Francisco, São João das Duas Pontes, Sebastianópolis do Sul, Três Fronteiras, Turmalina, Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil e Votuporanga.