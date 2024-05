O encontro, que trata da cultura coreana de uma forma geral, tem uma programação rica em formação e diversão

publicado em 24/05/2024

A Concha Acústica será palco do evento de K-Pop e de cultura coreana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

O dia 16 de junho será de muito K-Pop e cultura coreana de uma forma geral em Votuporanga. É que a Concha Acústica, no coração da cidade, receberá a terceira edição do K-Pop Festival Votu, com uma programação rica em formação e diversão para toda a família, e o melhor: tudo de forma gratuita.

A programação, que começa às 11h e segue até 18h, conta com workshop; bate-papo com professores de dança reconhecidos em Votuporanga e região; apresentações de hip-hop, contemporâneo, K-Pop, entre outras; competição de K-Pop; lojinhas e artesanato; palco aberto para o “mostre o seu talento”; e random de músicas para os interessados “mexerem o esqueleto”.

O festival não é somente de dança, é também de valorização da cultura coreana. Além disso, o encontro terá lojinhas, fotografias e entrevistas, que são parte de um documentário sobre o K-Pop no Interior de São Paulo, projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo nº195/2022 em Votuporanga.

Os organizadores estão muito esperançosos com o alcance cultural desse evento, porque eles querem que todas as pessoas tenham uma experiência incrível e principalmente acessível com a cultura coreana.

“Pensando nisso, todas as edições passadas e as que virão serão gratuitas a todos os públicos”, destacou a organizadora Sarah Tinel, que realizava eventos de K-Pop em Barreiras-BA, mas sempre teve vontade de continuar em Votuporanga. Então, em julho de 2022, ela iniciou a organização, e a primeira edição do K-Pop Festival Votu ocorreu em março de 2023 no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

A organização principal é composta atualmente por seis pessoas. “Temos a participação ativa também do seguimento de artesanato nas nossas edições, além da participação da Prefeitura e da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo”, explicou.

Sarah ressalta que o intuito do evento é proporcionar um lugar acolhedor e de incentivo aos artistas de Votuporanga e região. “A principal motivação do KFV é tornar o palco uma sala de estar, onde você vê seus ídolos cantando e dançando na televisão e se levanta para imitar os passos deles com muita alegria”, contou.