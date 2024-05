Os recursos são de origem do Município, do Estado e também da União, além do montante arrecadado na campanha “Leão Amigo”

publicado em 24/05/2024

Representantes das entidades beneficiadas e autoridades municipais participara do anúncio de R$ 11,4 milhões em recursos (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A Prefeitura de Votuporanga anunciou na manhã desta quinta-feira (23), o repasse de mais de R$ 11,4 milhões para as entidades assistenciais do município. Os recursos são de origem do Município, do Estado e também da União, além do montante arrecadado na campanha “Leão Amigo” (R$756 mil) e também de repasses do Banco do Brasil (R$280 mil).

O prefeito Jorge Seba (PSD) reuniu representantes das instituições no Parque da Cultura para falar sobre a destinação. Além do prefeito e dos representantes das entidades, também participaram do ato a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, o vice-prefeito, Cabo Valter, o presidente da Câmara, Daniel David (MDB) e os vereadores Emerson Pereira (PSD) e Jura (PSB), além de secretários municipais.

Também participaram do evento Tânia Lima, representando o Banco do Brasil, e o vice-presidente da Associação dos Contabilistas, Gilson Mauro Alves, que são parceiros da campanha Leão Amigo.