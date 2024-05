Vítima ficou presa às ferragens por cerca de duas horas e foi necessária uma verdadeira força-tarefa para a remoção do corpo

publicado em 23/05/2024

Motorista ficou preso às ferragens após colidir com a traseira de um caminhão de Valentim Gentil e não resistiu aos ferimentos (Foto: Região Noroeste)

Franclin Duarte

Um motorista, ainda não identificado, morreu após colidir com o caminhão que dirigia na traseira de um outro caminhão, de Valentim Gentil, carregado com pedras. O acidente ocorreu na rodovia Euclides da Cunha, no trecho ente Meridiano e Fernandópolis, por volta das 7h desta quinta-feira (23).

Segundo relatos obtidos no local, os dois veículos seguiam sentido capital/interior, quando, por motivos ainda a serem apontados pelas investigações, o veículo da vítima, com placas de Monte Alto, chocou-se na traseira de um caminhão basculante pertencente à empresa Coplan, com sede em Valentim Gentil, transportando carga de pedra. O impacto foi tão forte que o motorista do primeiro veículo ficou preso nas ferragens, exigindo uma complexa operação de resgate.

Agentes do Corpo de Bombeiros de Fernandópolis dedicaram cerca de duas horas para retirar a vítima das ferragens, enfrentando dificuldades adicionais devido à necessidade de esvaziar os pneus dos caminhões envolvidos. A pesar dos esforços dos paramédicos do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o motorista não resistiu e veio a óbito no local.

A gravidade do acidente exigiu a interdição parcial da pista, enquanto equipes especializadas trabalhavam para remover o corpo da vítima e evitar possíveis riscos de novas colisões. Tanto a Polícia Rodoviária quanto a Polícia Militar estiveram presentes no local, coordenando os esforços para normalizar o fluxo de tráfego na região.