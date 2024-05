Um homem de 47 anos foi baleado no abdômen por um segurança terceirizado enquanto tentava furtar a fiação elétrica do Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile

publicado em 23/05/2024

O ladrão foi surpreendido ao tentar furtar a fiação elétrica do Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Um incidente ocorrido na madrugada esta quarta-feira (22), chamou a atenção em São José do Rio Preto. Um homem de 47 anos foi baleado no abdômen por um segurança terceirizado enquanto tentava furtar a fiação elétrica do Hospital Municipal Dr. Domingo Marcolino Braile.

Segundo informações da Polícia Militar, o segurança realizava sua ronda habitual quando avistou o suspeito descendo o muro do hospital. Ao tentar deter o indivíduo, iniciou-se uma luta corporal que culminou com o disparo de arma de fogo na região do abdômen do suposto ladrão.

O homem ferido foi prontamente socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa, onde permanece internado sob escolta policial. Conforme consta no boletim de ocorrência, o indivíduo possui antecedentes criminais.

Enquanto isso, o comparsa do ferido conseguiu fugir. A arma utilizada pelo segurança foi apreendida pela polícia para investigação. A Funfarme (Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto), responsável pela gestão do hospital, informou que tomou providências imediatas após o incidente. Acionaram-se a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, além da perícia técnica, que estiveram presentes no local do crime.