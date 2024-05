O evento, que promete muita diversão e alegria, acontecerá no dia 8 de junho, às 19h30, na Área de Lazer do Trabalhador

publicado em 23/05/2024

A Prefeitura Municipal de Álvares Florence anunciou a tão esperada Quermesse da Educação Municipal (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Prefeitura Municipal de Álvares Florence anunciou a tão esperada Quermesse da Educação Municipal. O evento, que promete muita diversão e alegria, acontecerá no dia 8 de junho, às 19h30, na Área de Lazer do Trabalhador, popularmente conhecida como Piscina.

A Quermesse contará com uma variedade de comidas típicas, danças, música ao vivo e muita diversão para toda a família. Entre as atrações, destaca-se o show da Banda Santa Efigênia, garantindo animação e entretenimento para todos os presentes.