publicado em 24/05/2024

Comitiva de Votuporanga, liderada pelo vice-prefeito Cabo Valter, solicitou a doação de áreas da União para construção de casas populares (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O vice-prefeito Cabo Valter (MDB), representando o prefeito Jorge Seba (PSD) se reuniu nesta semana em São Paulo com técnicos da SPU (Superintendência do Patrimônio da União) como objetivo pleitear a doação de áreas pertencentes à União ao município para a construção de casas populares. Um dos imóveis solicitados fica em frente ao futuro Conjunto Habitacional Tui Seba, onde serão construídas as casas do desfavelamento.

Na oportunidade, Cabo Valter apresentou o pedido do prefeito Jorge Seba para que Votuporanga receba áreas que atualmente pertencem à União e estão sem uso. A intenção é utilizar esses terrenos para a construção de casas populares por meio de futuros convênios com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) ou pelo programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Governo Federal.

“O prefeito Jorge Seba segue buscando maneiras de oferecer moradia àqueles que mais precisam”, afirmou Cabo Valter.

A reunião contou com a participação do superintendente da SPU, Celso Santos de Carvalho, diretores, técnicos e assessores do órgão. Cabo Valter estava acompanhado pelo Secretário de Transparência e Gabinete Civil da Prefeitura de Votuporanga, Edison Caporalin, e pelo chefe do Departamento de Geoprocessamento, Luis Fernando Magossi. Também esteve presente Karina do Carmo, chefe de gabinete do deputado Carlão Pignatari (PSDB).