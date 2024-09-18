Ocorrência foi registrada na tarde desta quarta-feira (7), nas proximidades do centro da cidade

publicado em 07/01/2026

Homem é picado por escorpião em Votuporanga e vai parar na Santa Casa (Foto: Butantan/Governo de SP)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUm homem de 28 anos foi picado por um escorpião na tarde desta quarta-feira (7), em uma residência na rua Rio de Janeiro, nas proximidades do centro de Votuporanga. De acordo com as informações apuradas, o caso ocorreu durante o período da tarde, mas não há detalhes sobre as circunstâncias em que a picada aconteceu.Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima. A picada aconteceu no segundo dedo do pé direito.Em caso de picada de escorpião, é crucial buscar atendimento médico imediato. Enquanto se dirige ao serviço de saúde, lavar o local da picada com água e sabão e aplicar compressas mornas podem ajudar a aliviar a dor. Deve-se evitar a realização de procedimentos caseiros, como cortes ou sucção no local da picada, pois podem agravar a situação. A rápida assistência médica é essencial para avaliar a gravidade do envenenamento e, se necessário, administrar o soro antiescorpiônico.A Secretaria da Saúde de Votuporanga reforça que a conscientização e a adoção de medidas preventivas são fundamentais para reduzir a incidência de acidentes com escorpiões no município. A colaboração da população na manutenção de ambientes limpos e na observância das orientações de segurança pode contribuir significativamente para a diminuição desses incidentes na região.Ao ser picada, a pessoa deverá lavar o local com água e sabão, sem fazer torniquete, que é amarração acima da picada e procurar imediatamente atendimento médico na Santa Casa, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou Hospital "Fortunata Germano Pozzobon", na zona Norte da cidade.No caso de surgimento de escorpião ou qualquer outro animal peçonhento, é necessário comunicar a Vigilância Ambiental através dos telefones 0800 – 770 – 9786, (17) 3406 – 3175 e (17) 3406 – 3181, para que seja feita a notificação e a equipe possa ir até o local orientar e, se for necessário, realizar busca ativa noturna com luz negra para captura do inseto.