Equipes já estão classificadas e jogam nesta noite, às 21h30, na Arena Plínio Marin, pela última rodada da primeira fase

publicado em 08/01/2026

Time sub-20 entra em campo na noite de hoje pela última rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. (Foto Cav)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense entra em campo na noite de hoje, às 21h30, para enfrentar o Grêmio, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, pela última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida define o primeiro colocado do Grupo 2 da competição, que também conta com Falcon-SE e Galvez-AC, equipes que não têm mais chances de classificação.CAV e Grêmio chegam ao confronto já garantidos na próxima fase, ambos com seis pontos conquistados. A equipe vencedora assegura a liderança da chave. Para o Cavinho, apenas a vitória interessa para terminar em primeiro lugar, enquanto o Grêmio joga pelo empate, já que possui saldo de gols superior. O primeiro colocado segue mandando os jogos em Votuporanga.Na estreia, o CAV venceu o Galvez-AC por 2 a 1 e, na segunda rodada, superou o Falcon-SE por 3 a 0. Com esses resultados, a equipe soma seis pontos e saldo positivo de quatro gols. O Grêmio também tem seis pontos, porém com saldo de dez gols, o que lhe garante a vantagem no critério de desempate.Na última partida disputada, o Cavinho iniciou o jogo com Felipe; Yago Martins, Dionísio, Vytor Galdino e Luiz Henrique; Gabriel Santos, Yago Moreira e Yuri; Glaucon, Thalysson e Jackson. “Vamos montar a melhor equipe e quem entrar vai entregar o seu melhor, como aconteceu no último jogo. Sabemos da qualidade técnica do time do Grêmio, ele é o favorito do grupo, mas acredito que podemos fazer um jogo de igual para igual”, comentou o treinador da Pantera, Marcus Vinícius Viola, em conversa com a reportagem da rádio Cidade FM 94,7.Todos os jogos da Votuporanguense na primeira fase da Copinha são realizados na Arena Plínio Marin, que é a sede do Grupo 2 e também recebe os demais confrontos da chave. Na segunda fase da competição, a Pantera enfrentará uma equipe do Grupo 1, que tem sede em Santa Fé do Sul, podendo medir forças com Santa Fé, Chapecoense, Volta Redonda ou Alagoinhas-BA.O time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense está em preparação desde o dia 13 de outubro, sob o comando do técnico Marcus Vinícius Viola. O elenco é formado por 30 atletas, incluindo 10 jogadores naturais de Votuporanga, muitos deles revelados nas escolinhas da Prefeitura, além de talentos que se destacaram no Campeonato Paulista Sub-17.