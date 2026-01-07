Despachante alerta para prazos, formas corretas de pagamento e crescimento de golpes virtuais na hora de regularizar a documentação do veículo

publicado em 08/01/2026

É possível pagar o IPVA à vista com desconto de 3% em janeiro, à vista sem desconto em fevereiro ou parcelar em até cinco vezes sem juros. (Foto: Divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brNo começo do ano, além de organizar as contas, os motoristas precisam redobrar a atenção com a regularização da documentação do veículo. Entre as principais obrigações está o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), que, se ignorado, pode trazer uma série de transtornos ao proprietário.Com exclusividade, o jornal A Cidade entrevistou o despachante Carlos Alberto de Assis, com 32 anos de profissão, que esclareceu dúvidas frequentes e alertou sobre erros comuns cometidos pelos contribuintes neste período.O IPVA é um imposto obrigatório, cobrado anualmente em todo o Brasil. Segundo Carlos Alberto, apesar de ser estadual, ele tem impacto direto nos municípios. "Cada estado e o Distrito Federal têm autonomia para definir suas próprias regras e alíquotas. Do valor arrecadado, 50% ficam com o Estado e os outros 50% vão para o município onde o veículo está registrado", explicou. Ainda de acordo com ele, esses recursos são destinados, em tese, a áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura, incluindo a manutenção das vias públicas.Entre os principais problemas enfrentados pelos proprietários está a falta de informação. O despachante alerta que o não pagamento do imposto pode gerar consequências sérias. "O não pagamento do IPVA pode acarretar multas, juros, inclusão do nome do proprietário na dívida ativa do Estado e impedir o licenciamento anual do veículo", afirmou. Veículos sem licenciamento em dia podem ser multados e até apreendidos em fiscalizações de trânsito.Outro ponto que gera confusão diz respeito às formas de pagamento e aos prazos. De acordo com Carlos Alberto, muitas pessoas acabam cometendo erros por confiar em informações incorretas divulgadas nas redes sociais. "Infelizmente, o principal erro é a desinformação. Temos visto muitos casos de golpes, em que as pessoas pagam errado ou caem em armadilhas e acabam perdendo dinheiro", alertou. A orientação, segundo ele, é buscar sempre canais oficiais, como agências bancárias, casas lotéricas ou um despachante de confiança.Quanto às opções de pagamento, o contribuinte pode escolher a alternativa que melhor se encaixa no orçamento. "É possível pagar o IPVA à vista com desconto de 3% em janeiro, à vista sem desconto em fevereiro ou parcelar em até cinco vezes sem juros", explicou o despachante.No dia a dia do trabalho em Votuporanga, Carlos Alberto destaca que os golpes virtuais têm sido o problema mais recorrente. "Os golpistas se aproveitam desse período do ano, quando todos precisam regularizar a documentação. Muitas pessoas acabam pagando duas vezes. Por isso, é fundamental procurar um profissional despachante de confiança para evitar prejuízos", reforçou.A recomendação final é simples, mas essencial: organização e atenção. Manter-se informado, conferir datas de vencimento e utilizar apenas meios oficiais de pagamento são cuidados básicos que ajudam o motorista a começar o ano com a documentação em dia e sem dores de cabeça.