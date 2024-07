Segundo a psicóloga Gilliane Francisco, a animação é um convite para explorar e abraçar as emoções, reconhecendo cada uma delas

publicado em 04/07/2024

A psicóloga Gilliane Francisco disse que 'Divertidamente 2' é uma obra cinematográfica que é um espelho das emoções (Foto: Arquivo pessoal)

As emoções desempenham um papel fundamental na experiência de cada ser humano, desde a alegria contagiante até a tristeza profunda. Cada sentimento molda interações, decisões e perspectivas. E foi exatamente essa consciência emocional que o filme "Divertidamente 2" buscou explorar de maneira lúdica e inspiradora. Por meio da animação existe um convite para explorar e abraçar as emoções, reconhecendo que cada uma delas tem seu lugar na construção da humanidade.

O filme chegou aos cinemas batendo recordes: foram mais de 4,5 milhões de espectadores, arrecadando R$96,3 milhões e tornando-se a segunda maior estreia nas telonas da história do país.

A obra cinematográfica mergulha nas emoções de Riley, uma jovem enfrentando novos desafios e descobertas na vida. O filme não apenas entretém pela sua ilustração, mas também provoca reflexões sobre como reagir aos sentimentos diários. Pelo menos é o que afirmou a psicóloga clínica Gilliane Francisco, em entrevista ao A Cidade.

Segundo a profissional, o filme captura a interação entre diferentes emoções consideradas universais que todos os seres humanos sentem: alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, mostrando como todas elas têm um papel essencial na experiência humana.

"É inerente ao ser humano, desde crianças, adolescentes, adultos e idosos; é o que todos nós sentimos, faz parte da nossa vida e da nossa realidade. Algumas com maior intensidade, outras com menor. Um dia a gente sente algo, no outro dia não", explica a psicóloga.

Ao longo da conversa, Gilliane destacou como o sentimento se materializa em situações do dia a dia, baseada em sua prática clínica. "As emoções influenciam muito na questão do comportamento e da tomada de decisões, então é muito importante sim as emoções do dia a dia. Elas têm uma grande interferência em tudo o que nós fazemos, falamos, decidimos, e na forma como nos relacionamos, tanto pessoal quanto profissionalmente", pontuou.

A psicóloga também enfatiza a importância de entender que todas as emoções têm um propósito legítimo. "As emoções têm sim um certo impacto no que vamos fazer, decidir e na nossa conduta e comportamento. Por exemplo, se você está com medo, ele pode evitar que você viva algumas situações. Se está muito feliz, isso pode encorajar você a tomar algumas decisões. O nojo, por exemplo, pode fazer com que você se prive de experimentar algo que, no fim, até pode ser do seu agrado. Acredito que cada emoção tem sua influência muito significativa na nossa vida", completou.

No entanto, o impacto de "Divertidamente 2" vai além da terapia individual. O filme também nos convida a refletir sobre como lidamos com as emoções dos outros, especialmente em contextos familiares. "O filme nos faz identificar as emoções, e isso é interessante porque deve ser um exercício diário. Ao acordar, perguntar 'Como estou hoje?' Nos torna previsíveis e assim conseguimos evitar algumas reações que podem causar impactos não só para nós, mas também para terceiros", observa a psicóloga.