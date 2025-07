O destaque da noite ficou por conta da apresentação dos camarotes, que seguem a linha de sofisticação e inovação característica da festa

Fabio FerreiraFoi realizada na noite desta quarta-feira, dia 2, a apresentação oficial dos camarotes e da grade de shows do Votu Internacional Rodeo 2026. O evento, que vem se firmando como um dos maiores rodeios de São Paulo, surpreende novamente com uma estrutura de alto nível e opções exclusivas de espaços para o público que busca conforto, experiência diferenciada e visibilidade de marca.O destaque da noite ficou por conta da apresentação dos camarotes, que seguem a linha de sofisticação e inovação característica da festa. São cinco categorias, que vão desde os mais exclusivos e completos até os mais acessíveis, todos com acesso à boate The Bull Club.Conheça os camarotes:?? Camarote Black 360 – R$ 200 milO mais luxuoso da edição. Localizado na área frontal térrea com fachada personalizada, acomoda até 40 pessoas (com possibilidade de mais 10). Conta com open bar e open food gourmet, presença de marca nas redes sociais, vídeo institucional de 30 segundos na transmissão ao vivo, logomarca no brete master, 10 acessos de estacionamento premium e entrada liberada para a boate The Bull Club.?? Camarote Diamante – R$ 100 milCom capacidade para 25 pessoas (mais 5 adicionais), tem vista frontal privilegiada, open bar e open food, vídeo de 15 segundos na transmissão, nome nas porteiras dos bretes da arena, 5 acessos de estacionamento premium, locução comercial durante o rodeio e destaque com o nome da empresa no camarote.?? Camarote Ouro – R$ 60 milElevado e com espaço para 20 pessoas (com até 5 adicionais), também oferece open bar e open food, vídeo de 8 segundos na transmissão ao vivo, nome nos bretes da arena, 4 acessos de estacionamento premium e locução comercial.?? Camarote Prata – R$ 15 milPara grupos de até 10 pessoas, oferece visão lateral da arena, vídeo de 8 segundos na transmissão, 2 acessos de estacionamento premium e entrada na The Bull Club.?? Camarote Bronze – R$ 10 milA opção mais acessível, para 10 pessoas, também com vista lateral e direito a 1 acesso no estacionamento premium e entrada na boate oficial.A comercialização dos espaços já está sendo feita diretamente na sede da Cia Tércio Miranda, com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes.Shows confirmadosA organização também revelou a grade de shows da edição de 2026, que acontecerá de 7 a 10 de maio no Centro de Eventos de Votuporanga. A entrada para o público geral continuará sendo gratuita, e o espaço contará com ampliação na arquibancada, garantindo mais conforto e segurança.Confira as atrações:• Quinta-feira (07/05): Luan Santana• Sexta-feira (08/05): Matheus & Kauan• Sábado (09/05): Rionegro & Solimões e DJ Alok• Domingo (10/05): LeonardoCom uma estrutura grandiosa, atrações de peso e opções exclusivas para o público, o Votu Internacional Rodeo 2026 promete mais uma edição histórica.