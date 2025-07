O lançamento oficial ocorreu no Centro de Eventos Ilha do Pescador, na noite desta quarta-feira (2)

publicado em 02/07/2025

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa noite desta quarta-feira (2) foi lançado oficialmente o Votu Internacional Rodeo 2026, evento que será realizado entre os dias 7 e 10 de maio do ano que vem, no Centro de Eventos Helder Galera, em Votuporanga. A cerimônia de lançamento aconteceu no Centro de Eventos Ilha do Pescador e contou com a presença de convidados e representantes da imprensa.Os anfitriões da noite, Rosana e Tércio Miranda, proprietários da Cia Tércio Miranda, recepcionaram os presentes e conduziram a apresentação oficial do evento. Durante o lançamento, o casal anunciou a grade de shows que irá compor a programação musical da festa, com apresentações confirmadas de Luan Santana, Matheus e Kauan, Rio Negro e Solimões, Alok e Leonardo.O Votu Internacional Rodeo é promovido pela Cia Tércio Miranda e conta com diversos parceiros, entre eles a Prefeitura de Votuporanga. O evento contará com grande estrutura para a edição de 2026.