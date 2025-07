O lançamento aconteceu no Centro de Eventos Ilha do Pescador

publicado em 02/07/2025

O lançamento aconteceu no Centro de Eventos Ilha do Pescador (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa noite desta quarta-feira (2), foi lançado oficialmente o Votu Internacional Rodeo 2026, que será realizado entre os dias 7 e 10 de maio do próximo ano. O lançamento aconteceu no Centro de Eventos Ilha do Pescador, em Votuporanga, onde os anfitriões, Rosana e Tércio Miranda, proprietários da Companhia de Rodeio Tércio Miranda, receberam convidados e representantes da imprensa para anunciar as novidades da próxima edição do evento.Durante a cerimônia, o casal apresentou detalhes sobre a estrutura do rodeio de 2026. Uma das principais novidades será a participação de sete equipes na competição: Equipe Internacional, Liga Nacional de Rodeio, Arena Dreams Cup, Ekip Rozeta, Circuito Rancho Primavera, ACR – campeã da edição de 2025 – e a nova equipe Top 20 RR Ecopower. Cada uma das equipes será composta por cinco competidores.A premiação total foi anunciada em aproximadamente R$ 560 mil, dividida entre seis carros e três motos. Os organizadores destacaram que a entrada para o público geral continuará gratuita, mantendo o modelo adotado na edição anterior. O evento será realizado no mesmo local, com previsão de melhorias na estrutura para receber o público.