publicado em 08/06/2024

Gestores e secretários municipais das cidades que compõem o consórcio se reuniram para discutir a implantação da UPA Regional (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

O Cinorp (Consórcio Intermunicipal do Noroeste Paulista), que congrega Votuporanga e mais 19 municípios, realizou ontem uma reunião entre gestores e secretários municipais de saúde para discutir a implantação de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) regional. O encontro foi realizado no auditório do Parque da Cultura, sob o comando do secretário executivo do consórcio José Antonio Tatai.

A implantação de uma UPA Regional tem sido discutida há tempos com a finalidade de aliviar a demanda sobre a Santa Casa de Votuporanga, UPA local e Hospital do Pozzobon, além das unidades de saúde dos municípios vizinhos. Por meio do consórcio, todos os municípios ajudariam a custear as despesas para manter um atendimento de qualidade.

“O consórcio público visa facilitar a aquisição de produtos e a execução de serviços de maneira mais rápida, mais econômica e viável para os municípios consorciados", disse Tatai.

O encontro de ontem serviu também para discutir e registrar demandas na área da saúde que podem ser resolvidas de forma regionalizada. A abordagem coletiva visa acelerar a resolução das necessidades e reduzir custos.

Além da UPA Regional, os gestores de saúde também discutiram criação de um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) Regional, além de identificar quais municípios participarão desses programas. Também estão sendo levantadas as demandas reprimidas regionais, especialmente em relação a procedimentos de média e alta complexidade, bem como a necessidade de criar programas para eliminar filas de alguns tipos de cirurgias e para a aquisição de próteses.

O Cinorp atualmente conta com a adesão de 20 municípios: Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Macaubal, Magda, Meridiano, Monções, Parisi, Paulo de Faria, Pedranópolis, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Valentim Gentil, Votuporanga, Orindiúva e Zacarias.

José Antonio Tatai afirmou ainda que os consórcios públicos são fundamentais na área de saúde, pois permitem a união de esforços e recursos de diversos municípios para enfrentar desafios comuns.