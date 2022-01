Unidade de Saúde da Família será apoio para sintomas gripais leves; UPA continuará atendendo casos mais graves

publicado em 13/01/2022

A decisão de ampliar o serviço para dar suporte ao atendimento da UPA (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, em continuidade às ações no combate e enfrentamento à Covid-19 terá, a partir da próxima segunda-feira (17), um novo posto de atendimento a pacientes com sintomas leves gripais e respiratórios e também positivados para o novo Coronavírus. O novo local, que será na Unidade de Saúde da Família "Carmem Martins Maria Morettin" no bairro Paineiras, servirá de apoio à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), com horário de acolhimento das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira; nos demais dias e à noite, atendimento será na UPA.A decisão de ampliar o serviço para dar suporte ao atendimento da UPA, foi tomada pelo plano de contingência de enfrentamento à doença, elaborado por Comitês, Comissões e Câmara Técnica, após a evolução e avaliação de novos casos nas duas últimas semanas no município, que também considerou além da grande procura, o longo tempo de espera, uma vez que também atende pessoas que fazem exames em laboratórios particulares e buscam o serviço para completarem o atendimento; com essa alteração, a UPA permanecerá atendendo casos mais complexos, mas de forma geral os dois locais farão acolhimento.Com essa mudança, os pacientes referenciados à unidade do bairro Paineiras, serão remanejados para o Consultório Municipal "Dr. Oswaldo da Cruz Oliveira Junior", no bairro Cecap II onde continuarão a receber todo serviço prestado como consultas médicas, enfermagem, coleta de exames e retirada de leite do Programa Viva Leite.A secretária da Saúde Ivonete Félix, comenta sobre a ampliação do serviço e ressalta a importância dos cuidados. "Essas melhorias foram adaptadas sempre pensando em trazer conforto e condições dignas tanto para as equipes de profissionais da saúde quanto aos pacientes que buscam atendimento. Não é momento de baixarmos a guarda e devemos continuar sempre com os protocolos de segurança e higienização e, para isso, a compreensão e auxílio de toda a população é fundamental em mais esse enfrentamento que estamos vivenciando".A Unidade de Saúde da Família está localizada na Rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, nº 3.791, no bairro Jardim dos Pinheiros.