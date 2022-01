O sistema E-SUS novamente não atualizou e a Prefeitura não conseguiu exportar os dados para atualização do Boletim

publicado em 19/01/2022

Mesmo sem poder atualizar novos casos, nove pessoas estão hospitalizadas na UTI em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brPor conta de uma nova falha na exportação de dados do E-SUS, do Ministério da Saúde, Votuporanga "registrou" apenas 27 casos de Covid-19. Isso porque com o problema técnico, a Prefeitura não conseguiu exportar os dados para atualização do Boletim Epidemiológico.De acordo com a Administração Municipal, o E-SUS é responsável pelas notificações de pessoas com síndrome gripal e é o que permite a dimensão do número de casos diagnosticados diariamente no município.Com a atualização imprecisa desta quarta, Votuporanga registra mais 20.824 casos confimardos para a doença e 3.732 casos suspeitos, além de 5.045 em monitoramento domiciliar e 463 óbitos confirmados.O número de hospitalizados tem saltado, de acordo com as atualizações. Votuporanga tem 17 pessoas internadas, sendo que nove delas estão sob o uso de respiradores na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Na Santa Casa de Votuporanga, oito pessoas estão com a doença, sendo quatro que estão recebendo o tratamento em ala e quatro em uso de respiradores.Votuporanga aplicou ainda mais 669 doses de vacina contra a Covid-19. Sendo que 38 delas foram primeiras doses, 47 segundas doses e as outras 584 terceiras doses. Com isso o município totaliza 196.902 doses aplicadas, onde 82.015 primeiras doses, 80.335 segundas doses e 34.552 terceiras doses.