Boletim Epidemiológico desta sexta-feira (3) trouxe indicadores ‘zerados’ do avanço da pandemia

publicado em 03/12/2021

Tanto o total de mortes quanto de casos diagnosticados, desde o início da pandemia, continuam iguais: 458 e 17.888, respectivamente (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura de Votuporanga nesta sexta-feira (03), trouxe os três principais indicadores do avanço da pandemia “zerados”. Isso significa que, nas últimas 24 horas, o município não registrou novas mortes por Covid, nem casos e internações de moradores. Na Santa Casa, a Ala Covid-19 continua sem pacientes internados.Assim, tanto o total de mortes quanto de casos diagnosticados, desde o início da pandemia, continuam iguais: 458 e 17.888, respectivamente. Os dados também mostram que Votuporanga está com dez casos ativos da doença.O boletim da Prefeitura também mostra que 82 votuporanguenses estão com suspeita de Covid-19 e aguardam os resultados dos testes e outros 478 estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o “vacinômetro”, o município aplicou mais 1.030 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 37 foram primeiras doses; 331 foram segundas doses; e 662 foram terceiras doses.Agora, Votuporanga totaliza 171.711 doses aplicadas: 81.316 primeiras doses; 77.006 segundas doses e doses únicas; e 13.389 terceiras doses.