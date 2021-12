Sequenciamento genético foi solicitado após morador da cidade, com histórico de viagem ao exterior, testar positivo para Covid-19

publicado em 18/12/2021

Paciente, que já havia recebido as duas doses da vacina, está internado e isolado, como todos os pacientes com Covid-19 (Foto: A Cidade)

Da redação

A Secretaria Municipal da Saúde solicitou a realização de sequenciamento genético da amostra do exame de um paciente de Votuporanga, de 51 anos, que testou positivo para Covid-19 após voltar de uma viagem para o exterior. O objetivo é verificar se é um caso da variante ômicron ou não.O homem foi internado em uma ala isolada do Hospital da Unimed de Votuporanga, assim como ocorre com todos os pacientes suspeitos ou positivos para Covid-19. Conforme a Secretaria da Saúde, ele já havia sido imunizado com as duas doses da vacina contra o coronavírus e está bem.A amostra coletada foi enviada ao Instituto Adolfo Lutz, laboratório referência da região. O laboratório, porém, não conseguiu realizar o sequenciamento, porque a amostra não atendeu aos critérios mínimos estabelecidos de carga viral para realização do procedimento.Dessa forma, ainda de acordo com a Secretaria da Saúde, não há como identificar por qual variante o paciente foi infectado e, portanto, ele segue o protocolo padrão estabelecido para todos os pacientes confirmados de Covid-19: isolamento dele e dos contatos familiares e acompanhamento/tratamento dos sintomas.A Prefeitura, por orientação da Procuradoria Geral do Município, não informou por qual ou quais países o paciente passou, alegando o risco de expor a identidade do paciente e ferir com a Lei Geral de Proteção de Dados.O Brasil já registrou 24 casos confirmados de Covid-19 causados pela variante ômicron do coronavírus, conforma a última atualização do Ministério da Saúde. O estado de São Paulo registrou 13 casos, enquanto o Distrito Federal confirmou duas infecções pela linhagem, o Rio Grande do Sul teve sete contaminações e Goiás registrou outros dois casos da cepa, na cidade de Aparecida de Goiânia.Na África do Sul, onde foi inicialmente detectada, a ômicron já responde por mais de 90% das novas infecções. Em Londres, no Reino Unido, metade dos casos recém-notificados já são causados pela variante.