Apesar do dado positivo revelado no Boletim Epidemiológico, desta quinta-feira (4), o município registrou mais seis novos casos da doença

publicado em 04/11/2021

Votuporanga está com 16 casos ativos de Covid-19 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga completou uma semana sem registrar mortes por Covid-19 e, apesar do dado positivo, fechou esta quinta-feira (4) com mais seis novos casos. Isso de acordo com o Boletim Epidemiológico, divulgado pela Prefeitura.Com os dados do dia, o município totalizou 17.844 casos diagnosticados da doença, enquanto o de morte continua sendo 455. Pelos números, Votuporanga está com 16 casos ativos de Covid-19.Ainda de acordo com o boletim, quatro votuporanguenses estão internados, sendo que dois deles estão em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Outras 252 pessoas aguardam o resultado dos exames e outras 487 estão com sintomas não graves da doença, e, por isso, estão em monitoramento domiciliar.De acordo com o “Vacinômetro”, o município aplicou mais 694 doses de vacina, sendo 45 primeiras doses, 362 segundas doses ou doses únicas da Janssen e 287 terceiras doses.Agora a cidade totaliza 16.0231 doses aplicadas, sendo 80.639 primeiras doses, 70.419 segundas doses ou doses únicas da Janssen e 9.173 terceiras doses.