Dados da Fiocruz indicam menor média de mortes desde dezembro de 2020

publicado em 06/09/2021

No domingo (5), foi registrada uma média diária de 617 óbitos, o menor nível desde 28 de dezembro de 2020 (Foto: Mauricio Bazilio/Governo do Rio de Janeiro)

As mortes por Covid-19 no Brasil, mais uma vez, atingiram o menor patamar no ano de 2021, segundo a média móvel de sete dias divulgada pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz). No domingo (5), foi registrada uma média diária de 617 óbitos, o menor nível desde 28 de dezembro de 2020 (611 mortes).

Até o fim de agosto, o menor nível de mortes do ano havia sido registrado em 3 de janeiro (697). Em 27 de agosto, a média ficou abaixo desse patamar, ao apresentar 688 óbitos. A marca foi sendo batida dia após dia, até 2 de setembro, quando se chegou à média de 621.

Nos dias seguintes, a média ficou relativamente estável. No domingo, voltou a cair e a apresentar o menor patamar do ano.

A média de domingo representa um recuo de 21% na comparação com duas semanas antes. Já em relação ao mês anterior, a queda chegou a 30,4%.

O pico de óbitos na pandemia no país foi registrado em 12 de abril, quando foi observada uma média de 3.124 mortes, cinco vezes acima do número apresentado no domingo pela Fiocruz.

A média móvel de sete dias é calculada somando-se os dados do dia em questão com os seis dias anteriores e dividindo-se o resultado por sete.

*Com informações da Agência Brasil