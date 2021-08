A partir desta quinta-feira (5), votuporanguenses de 25 anos podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos postos volantes do município

publicado em 04/08/2021

A partir desta quinta-feira (5), as doses da vacina contra a Covid-19 chegam aos braços dos votuporanguenses de 25 anos nos postos volantes (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redação

A partir desta quinta-feira (5), votuporanguenses de 25 anos podem receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nos postos volantes do município.

De acordo com a Pasta, a campanha também continua a atender outros públicos que já receberam a primeira e aguardam a segunda dose.

Calendário

Na semana que vem, a previsão é imunizar as pessoas de 24 a 18 anos, de maneira escalonada, segundo o calendário divulgado pela Prefeitura.

Na segunda-feira que vem (9), por exemplo, será a vez das pessoas de 24 anos. Depois, no dia 10, a vacina chega para quem tem 23 anos. E assim sucessivamente. Seguindo esse ritmo, a previsão é que até dia 17 de agosto a população de 18 anos para cima tenha recebido a primeira dose.

Como se vacinar

Para tomar a dose do imunizante, é obrigatório apresentar RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. Quem quiser colaborar voluntariamente com a campanha "Vacina contra a Fome", pode doar uma caixinha de leite no posto volante.

Para agilizar o atendimento, a Secretaria da Saúde disponibilizou um pré-cadastro no site da Prefeitura. O formulário pode ser preenchido por votuporanguenses de 18 anos para cima.