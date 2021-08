Mesmo com plantões de vacinação, o número de pessoas que não voltaram para tomar a segunda da vacina contra a Covid continua aumentando

publicado em 23/08/2021

Aumento do número de faltosos da segunda dose da vacina contra Covid tem preocupado as autoridades de saúde (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Mesmo com os plantões de vacinação realizados aos sábados, o número de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 vem aumentando em Votuporanga e isso tem preocupado as autoridades de saúde.



Para dar mais uma oportunidade de vacinação, a Secretaria Municipal da Saúde ampliará o horário de atendimento nesta quinta-feira (26) do posto de vacina no Assary, que funcionará até as 20h.

No último plantão, realizado no sábado (21), foram aplicadas 91 primeiras doses e 131 segundas doses. No entanto, de acordo com a última atualização, na manhã desta segunda-feira (23), 1.642 pessoas ainda não voltaram para completar o esquema de imunização. Deste total, 54% tem entre 30 e 39 anos, 12% de 60 a 69; 10% de 50 a 59; 9% de 40 a 49; e outros 11% de pessoas com mais de 70 anos.

É importante destacar que a vacina só apresenta os resultados desejados após 14 dias da data da segunda dose. “Quem tomou a primeira dose e sentiu desconfortos leves, entenda que esses sintomas são passageiros e não devem ser motivo para não tomar a segunda dose”, alertou a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

Segundo informações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), para alcançar a imunidade coletiva e frear a transmissão do vírus, é preciso que cerca de 70% da população complete o ciclo vacinal.

Calendário

Atestado Médico Padrão e o Termo de Assentimento assinado pelos pais ou responsáveis. A partir desta terça-feira (24), Votuporanga começa a vacinar os adolescentes de 12 a 15 anos com comorbidades, deficiência, gestantes ou puérperas. Lembrando que estes adolescentes precisam apresentare oassinado pelos pais ou responsáveis.

Pré-cadastro

no site da Prefeitura . Para agilizar o atendimento, a Secretaria Municipal da Saúde disponibiliza um pré-cadastro