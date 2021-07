Pelo menos 11 servidores já teriam sido afastados do trabalho após contraírem o vírus, o que deixa demais funcionários preocupados

publicado em 05/07/2021

Pelo menos 11 servidores da Saev já teriam testado positivo para coronavírus e precisaram ser afastados do trabalho (Foto: Saev)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Saev (Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga) enfrenta um surto de Covid-19. Pelo menos 11 servidores já teriam sido afastados após contraírem o vírus, o que deixou os demais funcionários da autarquia preocupados com o avanço da contaminação nas dependências da sede e demais setores.O caso veio à tona após o vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), ser procurado por servidores. Segundo ele, alguns estão em pânico, o que tem prejudicado a execução plena de suas funções e deixado seus familiares temerosos.“Temos cerca de 130 servidores na Saev, ou seja, quase 10% deles já estão contaminados. Se não radicalizarmos na prevenção, além de corrermos o risco de perdermos nossos funcionários, podemos chegar ao ponto de ter que fechar a autarquia em função de uma contaminação em massa, por isso oficiei a Saev para que tome providências urgentes”, disseDe olho nessa preocupação, o vereador sugeriu que seja feita a testagem em massa de todos os servidores da autarquia, para evitar a propagação por pessoas que assintomáticas, assim como o afastamento imediato de todos que apresentarem sintomas gripais.Procurada, a Saev Ambiental, por meio de nota, informou que todas as medidas para se evitar a contaminação pela Covid-19 entre os seus servidores estão sendo tomadas. “Importante destacar que os funcionários considerados suspeitos ou positivos com a doença foram imediatamente afastados de suas funções profissionais”, diz o documento.Ainda conforme a nota, dentre as ações promovidas pela Saev para a prevenção ao vírus está uma palestra sobre os cuidados necessários para reduzir a sua disseminação, ministrada na última semana pela Secretaria Municipal da Saúde.“O encontro foi promovido pela responsável do Departamento de Vigilância em Saúde, Angélica Bimbato no pátio da sede administrativa da Autarquia, e também serviu para tirar algumas dúvidas dos funcionários operacionais e do setor administrativo”, complementa.Além disso, como medida preventiva, a autarquia fechou a área de descanso dos funcionários e suspendeu, por tempo indeterminado, as aulas do curso de informática oferecidas semanalmente para 20 colaboradores do Projeto “Votuporanga em Ação”.“A Secretaria da Saúde esclarece que todos os casos suspeitos e positivos da autarquia, como também de toda a cidade, estão sendo monitorados conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. A Saev reforça sempre a atenção especial aos cuidados básicos de prevenção à Covid, como distanciamento social, uso correto de máscara, lavagem adequada das mãos e uso de álcool gel”, conclui a nota.