Entre as vítimas estavam Lucilene da Silva, de 35 anos, e Adevair Bernadino, o Deva, que tinha 57 anos

publicado em 14/06/2021

Lucilene da Silva e Adevair Bernadino, o Deva, estão entre as vítimas da Covid-19 que constaram no Boletim Epidemiológico (Fotos: Arquivo pessoal)

Da redaçãoO começo da semana em Votuporanga tem mais 126 casos de Covid-19, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No informe, também constaram mais cinco mortes causadas pela doença.Entre as vítimas estavam Lucilene da Silva, de 35 anos, e Adevair Bernadino, muito conhecido como Deva, que faleceu aos 57 anos. Ambos tinham comorbidades, segundo o boletim.Hospitalizada há dias no suporte da Santa Casa de Votuporanga, Lucilene Câmara da Silva não resistiu às complicações da Covid. Ela era moradora do bairro Vila Nova e deixa os pais Valdir e Marli, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (14), às 11h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.Já Deva era conhecido e querido no município pela sua participação como professor num projeto social na região Norte. Ele deixou sua marca no futebol amador e foi uma figura presente na construção da história de centenas de jovens de Votuporanga.Ele era morador do bairro Santa Amélia e deixa a esposa Danúbia da Silva Bernardino, os filhos Danúbia, José Henrique e João Vitor, além dos demais familiares e amigos. Por conta da Covid, Deva não pôde ter velório e seu sepultamento ocorreu nesta segunda-feira (14), às 10h, no Cemitério Parque Jardim das Flores.O jornalnão conseguiu contato com as famílias das outras vítimas para divulgar suas notas de falecimento.Agora, o município totaliza 357 mortes causadas por Covid-19 e 13.339 casos diagnosticados da doença desde o início da pandemia.Ainda segundo o informe, 12.398 votuporanguenses tiveram Covid e foram curados. E, de acordo com o boletim informativo da Santa Casa, um paciente que estava com a doença recebeu alta do hospital nesta segunda-feira (14).De acordo com o boletim, o município tem 68 pessoas com Covid que estão hospitalizadas, das quais nove estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 20 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 36 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também mostram que o município tem 1.157 votuporanguenses com suspeita de Covid-19 que aguardam os resultados dos testes e outros 1.874 que estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro", o município aplicou mais 952 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 936 foram primeiras doses e as demais 16 foram segundas doses.Assim, Votuporanga totaliza 46.965 doses aplicadas: 30.323 primeiras doses e 16.642 segundas doses.