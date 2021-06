Secretaria Municipal da Saúde também considera ampliar o horário da vacinação, por conta das pessoas que trabalham em horário comercial

publicado em 14/06/2021

Segundo a secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, o novo posto volante de vacinação, no Assary, começa a funcionar amanhã (Foto: A Cidade)

Da redação

Votuporanga vai contar com mais um posto volante de vacinação contra a Covid-19. O anúncio foi feito pela secretária municipal da Saúde, Ivonete Félix, em entrevista exclusiva à rádio Cidade FM, na manhã de segunda-feira (14).O novo posto vai funcionar no salão social do clube Assary, que fica na avenida João Gonçalves Leite, nº5394, no Jardim Alvorada. De acordo com a secretária, o novo local de vacinação passa a funcionar a partir de amanhã."Nós teremos dois grupos de trabalho. Serão duas equipes, que vão trabalhar como se fossem dois postos em um local. É um lugar amplo, de fácil acesso e a gente conseguiu fazer toda a logística para que a gente consiga ser mais ágil e não causar tanto transtorno", explicou a secretária.Durante a entrevista, que também estava sendo transmitida ao vivo nas páginas do Grupo Cidade nas redes sociais, um ouvinte questionou sobre a possibilidade de ampliar o horário de funcionamento dos postos volantes, que atualmente funcionam das 8h às 15h. Ele levantou essa possibilidade para que as pessoas que trabalham em horário comercial possam receber as doses dos imunizantes sem precisar sair durante o expediente."Nós já estamos com a proposta de ampliar esse horário e temos também finais de semana com plantões para as pessoas possam vacinar. Então fiquem tranquilos, porque todos terão oportunidades para serem vacinados. Se não for nesse horário, vai ser nos finais de semana", disse Ivonete.Atualmente, a vacinação contra a Covid-19 ocorre em quatro postos volantes. São eles: Associação Antialcoólica (rua Padre Izidoro, nº1999, bairro Chácara das Paineiras); Polo da UAB (rua Pernambuco, nº1736, bairro Vila Muniz, próximo ao CSU); Centro de Convivência do Idoso (rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº4236, no cruzamento com a rua Rio Grande, bairro Vila Paes); Capela Santo Expedito, rua Nicolau Pignatari, nº2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, bairro Colinas).