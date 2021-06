Foram entregues dois mil kits de higiene, com escovas, cremes dentais e sabonetes, além de esponjas

publicado em 30/06/2021

Pela segunda vez, a turma destinou doação para a Santa Casa de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Envolver em causas comunitárias, visando o bem-estar e saúde. Assim é um grupo de mulheres solidárias em Votuporanga, que se une em prol de ajudar aqueles que mais necessitam, com muita dedicação e amor.Pela segunda vez, a turma destinou doação para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 municípios da região Noroeste Paulista. Foram entregues dois mil kits de higiene, com escovas, cremes dentais e sabonetes, além de esponjas.A ação teve como objetivo auxiliar na grande demanda de pacientes internados por Covid-19. Em abril, elas colaboraram com mil materiais de higiene, beneficiando os assistidos que não têm condições de levar seus kits para o hospital.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a contribuição. “A nossa Instituição é o patrimônio da cidade e tem em suas raízes a solidariedade. Em plena pandemia, o que mais nos marcou foi a generosidade de todos. Cada um dispondo o que tinha em prol dos nossos pacientes. Agradecemos a todos e, em especial, a este grupo de mulheres que, discretamente, fizeram sua colaboração. O objetivo foi levar qualidade de vida para nossos pacientes, sem quererem se expor. Em nome de diretoria, médicos, colaboradores, voluntários, nosso muito obrigado!”, finalizou.