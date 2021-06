Iniciativa foi realizada visando alcançar pessoas que ainda precisavam tomar a segunda dose, mas faltaram nas datas previamente programadas

publicado em 07/06/2021

Mais de 5 mil pontos de vacinação ficaram abertos em todo estado no decorrer do dia e a população também aproveitou para tomar a primeira dose (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O Estado de São Paulo aplicou 119.450 vacinas contra Covid-19 no sábado (5), Dia D. A iniciativa foi realizada pelo Governo do Estado em conjunto com as Prefeituras visando alcançar pessoas que ainda precisavam tomar a segunda dose mas faltaram nas datas previamente programadas.Mais de 5 mil pontos de vacinação ficaram abertos em todo estado no decorrer do dia e a população também aproveitou para tomar a primeira dose. Atualmente, 92.569 pessoas deram início ao seu esquema vacinal e deverão retornar aos postos dentro dos prazos indicados para cada imunizante – até 28 dias para a vacina do Butantan e até 12 semanas para a da Fiocruz/Astrazeneca.“Conseguimos resultados importantes e agradecemos a todos os que compareceram aos postos e aos que trabalharam neste dia. Queremos e precisamos avançar mais, pois somente com a segunda dose é possível garantir a proteção”, afirma a Coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula. O balanço do início desta noite contabiliza 333.990 faltosos.“Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e eficazes. Quem não conseguiu ir hoje a um posto e ainda está com a segunda dose em atraso pode procurar a rede de saúde nos próximos dias e completar seu esquema vacinal”, completou a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica, Tatiana Lang D’Agostini.Os municípios receberam recurso (etapas) para os profissionais de saúde atuaram com equipe completa para esta estratégia de imunização.Rotineiramente, com base nas estatísticas populacionais previstas pelo Ministério da Saúde para cada faixa etária ou público específico, o Governo de São Paulo define as remessas de doses necessárias para uma das 645 cidades avançar em cada etapa da campanha. Os quantitativos de primeira e segunda dose são idênticos, realizados em duas entregas diferentes para que o município realize a aplicação e conclua a imunização das pessoas.Ainda assim, a Secretaria de Estado da Saúde encaminhou na última semana 279.815 doses extras de Vacina do Butantan para cerca de 500 cidades exclusivamente para aplicação de segunda dose. Este número foi informado à pasta estadual pelas próprias prefeituras, em consulta realizada aos 645 municípios pelo Cosems (Conselho de Secretários Municipais de Saúde) na última semana.*Com informações do Governo do Estado de São Paulo