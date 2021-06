No posto volante montado no Assary, o tempo médio de espera da fila para ser vacinado foi de horas para, no máximo, cinco minutos

publicado em 17/06/2021

Dona Joana Maria Tomaznão precisou esperar um minuto sequer para ser vacinada no posto volante montado no clube Assary (Fotos: A Cidade)

Quieto e quase vazio. Foi assim que a reportagem encontrou o salão social do clube Assary, onde a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga montou o quinto posto volante de vacinação contra a Covid. Uma realidade bem diferente da observada anteontem pelo jornal.Isso porque na quarta-feira (16), quando o posto foi inaugurado e o município começou a vacinar o público geral (sem restrição por área de atuação, comorbidadesetc) de 50 a 59 anos, o salão do clube amanheceu com uma fila que saía do salão e dobrava o quarteirão. Já ontem, a frente do salão e a calçada estavam vazios."A gente tem dois fatores que mudaram muito. O primeiro é que nós não estamos precisando realizar o cadastro no site do município, que era o mais demorado, e o sistema estadual [o VacinaJá] está funcionando. Na quarta-feira, esse sistema parava toda hora, então foi bem difícil", explicou o enfermeiro Carlitos Singolani Garcia Júnior.Ainda de acordo com o enfermeiro, o tempo médio de espera na fila do posto de vacinação foi de horas para, no máximo, cinco minutos.O morador da zona rural do município, Odair José Vilela, de 55 anos, conversou com a reportagem anteontem, enquanto esperava na fila no Assary. Já fazia mais de uma hora e meia que ele esperava e sua expectativa era de esperar por, pelo menos, mais uma hora.Já na quinta-feira (17), Joana Maria Tomaz, de 59 anos, não precisou esperar nem um minuto sequer na fila. Em menos de cinco minutos, ela estava com o cadastro feito e a primeira dose da AstraZeneca aplicada no braço."A expectativa de tomar a vacina era grande. Só que, ao mesmo tempo que eu estava esperando a vacina, eu estava com medo, porque tenho medo de injeção. Graças a Deus, deu tudo certo", disse ela.Inclusive, o momento da vacinação foi acompanhado de um encontro que aconteceu por acaso, mas ajudou a dona Joana a esquecer seu medo de injeções. Agora, ela contou que seu medo é em relação à reação da vacina."Eu encontrei aqui duas amigas, as enfermeiras Leila e Renata. Eu conheço o trabalho delas e fiquei mais tranquila, porque elas são profissionais excelentes. Deu tudo super certo. O que eu tenho medo agora é da reação da vacina. Mas todo imunizante que você toma, tem uma reação. Então vou aguardar", contou Joana.O enfermeiro Carlitos Singolani explicou que o atendimento foi mais ágil ontem porque as pessoas compareceram ao posto de vacinação de maneira mais espaçada e o cadastro foi adaptado para ser mais rápido.Antes, as equipes dos postos de vacinação precisavam cadastrar as pessoas em dois sistemas: um do governo municipal e um do estadual. Agora, a Promotoria e a Secretaria Municipal da Saúde determinaram que apenas o cadastro no site VacinaJá, do governo estadual, é necessário para receber a dose do imunizante.O enfermeiro responsável pelo posto montado no Assary também reforçou a necessidade da colaboração da população para evitar possíveis tumultos na hora da vacinação."As pessoas precisam entender que tem vacina para todo mundo, então não precisam vir todos no primeiro dia, quando abre a grade [de idade]. Eles podem vir de forma mais espaçada, para evitar tumulto. Pode vir amanhã, depois de amanhã e, assim, sucessivamente", explicou o enfermeiro Carlitos.Clube Assary (avenida João Gonçalves Leite, nº5394, no Jardim Alvorada);Associação Antialcoólica (rua Padre Izidoro, nº1999, no bairro Chácara das Paineiras);Polo da UAB - Universidade Aberta do Brasil (rua Pernambuco, nº1736, no Parque Roselandia);Centro de Convivência do Idoso (rua Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº4236, no cruzamento com a Rua Rio Grande, no bairro Vila Paes);Capela Santo Expedito (rua Nicolau Pignatari, nº2971, no cruzamento com a Avenida Pedro Madrid Sanches, no bairro Colinas).(Fonte: Prefeitura de Votuporanga)