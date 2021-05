Entre as vítimas, está Orlando Bonvicini, que faleceu aos 82 anos

publicado em 03/05/2021

Orlando Bonvicini, de 82 anos, foi uma entre as vítimas fatais que constaram no Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (3) (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brNo primeiro Boletim Epidemiológico de maio, divulgado nesta segunda-feira (3) pela Prefeitura, constou mais quatro mortes causadas pela Covid-19 em Votuporanga. Com isso, o município chegou aos 300 óbitos pela doença desde o início da pandemia.Entre as vítimas, está Orlando Bonvicini, que faleceu aos 82 anos. Morador do bairro Bom Clima, ele era muito conhecido em Votuporanga. Antes de se aposentar, Orlando trabalhou como operador de máquinas na antiga Tapajós.Ele era viúvo e deixa os filhos Robson, Rogério, Rose, Margarete, Aparecido, Josefa, Marineide, Maiara e Eduardo, netos e bisnetos, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu na manhã de domingo (2), no Cemitério Parque Jardim das Flores.As outras vítimas foram duas mulheres, de 64 e 81 anos; e um homem, de 87 anos. A mulher de 64 anos não tinha comorbidades, segundo o boletim.Os dados também mostraram que Votuporanga registrou mais 42 casos da doença, totalizando 11.409 casos diagnosticados desde o início da pandemia.Ainda de acordo com o informe, o município tem 40 pessoas que estão com Covid e hospitalizadas, das quais seis estão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 14 estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 20 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Segundo os dados do boletim, Votuporanga tem 673 pessoas com suspeita de Covid que aguardam os resultados dos testes e 531 com sintomas não graves da doença que, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.De acordo com o "vacinômetro" do boletim, o município aplicou mais 768 doses da vacina entre sexta-feira (30) e esta segunda. Dessas, 347 foram primeiras doses e as demais 421 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 33.118 doses aplicadas: 20.382 primeiras doses e 12.736 segundas doses.