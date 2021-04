Município tem 46 pessoas com a doença que estão hospitalizadas, das quais 22 estão internadas em UTIs

publicado em 15/04/2021

Votuporanga totaliza 10.850 casos confirmados de Covid e 275 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais 29 casos diagnosticados de Covid-19 nesta quinta-feira (15), de acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.No informe também constaram mais duas mortes que foram causadas pela doença. De acordo com os dados, ambas as vítimas, um homem de 60 anos e uma mulher de 85 anos, tinham comorbidades (mais informações sobre as vítimas na edição impressa desta sexta-feira, 16, do jornal).Agora, Votuporanga totaliza 10.850 casos confirmados de Covid e 275 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia.Ainda de acordo com o boletim, o município tem 46 pessoas com a doença que estão hospitalizadas. Dessas, uma está internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e seis estão no Hospital de Campanha. Entre os hospitalizados, 22 estão em estado grave nas UTIs (Unidade de Terapia Intensiva).O informe também mostrou que Votuporanga tem 981 pessoas que estão com suspeita de Covid e aguardam o resultado dos testes. Já outras 1.044 pessoas estão com sintomas não graves da doença e, por isso, permanecem em monitoramento domiciliar.Segundo o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga aplicou mais 479 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 252 foram primeiras doses e as demais 227 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 23.461 doses aplicadas: 16.245 primeiras doses e 7.216 segundas doses.