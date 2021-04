Segundo o Boletim Epidemiológico, 74 votuporanguenses estão com a doença e internados, dos quais 32 estão em UTI

publicado em 01/04/2021

Município tem ainda 922 casos suspeitos de Covid-19 e 1.192 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar (Imagem: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga registrou mais três mortes causadas por Covid-19 nesta quinta-feira (1º), segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda segundo os dados, o município registrou mais 70 casos confirmados da doença.De acordo com o boletim, as vítimas foram dois adultos e uma idosa. A mais nova tinha 49 anos, enquanto a mais velha tinha 72. Além disso, todas tinham comorbidades (mais informações sobre as vítimas e seus sepultamentos na edição impressa desta sexta-feira, 2, do jornal).Agora, Votuporanga totaliza 235 mortes causadas por Covid e 10.413 casos registrados da doença desde o começo da pandemia.Ainda segundo o informe, Votuporanga tem 74 pessoas hospitalizadas que já foram confirmadas com a doença. Dessas, 32 estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).Os dados também apontaram que o município tem 922 casos suspeitos da doença e 1.192 com sintomas não graves de Covid que estão em monitoramento domiciliar.De acordo com o "vacinômetro" do boletim, Votuporanga aplicou mais 413 doses do imunizante contra a Covid-19. Dessas, 282 foram primeiras doses e 131 foram segundas doses.Assim, o município totaliza 19.452 doses aplicadas: 14.480 primeiras doses e 4.972 segundas doses.