Centenas de professores, acima de 47 anos, estiveram presentes para tomar a primeira dose do imunizante

publicado em 12/04/2021

Primeiro dia de vacinação dos professores é marcado por filas no centro de vacinação, na rua Santa Catarina, em frente a Secretaria de Saúde (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brO primeiro dia da campanha de vacinação contra a Covid-19 para os profissionais da educação foi marcado por uma extensa fila. Centenas de professores, acima de 47 anos, estiveram presentes para tomar a primeira dose do imunizante, que está sendo aplicada no centro de vacinação, na rua Santa Catarina, em frente a Secretaria da Saúde.Em contato com a Prefeitura, após a reportagem doreceber vídeos e fotos, a Secretaria da Saúde disse que o maior movimento ocorreu por volta das 10h e a administração municipal disponibilizou profissionais para auxiliar na organização das filas externas.“A Secretaria acredita que esse movimento tenha sido em virtude de ser o primeiro dia de vacinação deste público, no entanto, está atenta para manter a organização e evitar aglomeração”, disse em nota.O ponto escolhido para a vacinação destes profissionais foi exatamente para que o fluxo de pessoas não sobrecarregasse as unidades de saúde que estão vacinando idosos e também o público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe, que começou na segunda-feira (12).A Prefeitura afirmou ainda, em nota, que a Secretaria da Educação estabeleceu um cronograma de vacinação junto aos profissionais que atuam na rede municipal de ensino onde os servidores de cada unidade possuem dia e horário pré-determinado para receber a vacina.A primeira fase da vacinação nas escolas atende a profissionais que atuam desde creches até o ensino médio em qualquer unidade pública ou particular.A partir da idade mínima de 47 anos na etapa inicial, a campanha vai imunizar secretários, auxiliares de serviços gerais, faxineiras, mediadores, merendeiras, monitores, cuidadores, diretores, vice-diretores, professores de todos os ciclos da educação básica, professores coordenadores pedagógicos, além de professores temporários.O formulário de cadastro estáe deve ser preenchido com número do CPF, nome completo e e-mail. Um link será enviado ao e-mail indicado, e a validação é obrigatória para conclusão do cadastro.