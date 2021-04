A Prefeitura de Votuporanga disse que seguirá o calendário do estado, com a condição da chegada das doses

publicado em 15/04/2021

Desde segunda-feira (12), as doses estão sendo aplicadas nos idosos com 67 anos. A partir da próxima quarta-feira (21), será a vez dos que têm 65 e 66 anos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO governador João Doria (PSDB) anunciou ontem a ampliação da campanha de vacinação contra Covid-19, que agora vai alcançar integralmente todos os idosos do Estado de São Paulo, com o cronograma definido para pessoas na faixa etária de 60 a 64 anos. A Prefeitura de Votuporanga, por sua vez, disse que seguirá o calendário do estado, com a condição da chegada das doses.O novo grupo totaliza 2,24 milhões de pessoas, incluindo 840 mil com 63 e 64 anos, que poderão receber a primeira dose a partir do dia 29 de abril. As demais 1,4 milhão de pessoas têm 60, 61 e 62 anos, com cronograma a partir de 6 de maio.Desde segunda-feira (12), as doses estão sendo aplicadas nos idosos com 67 anos. A partir da próxima quarta-feira (21), será a vez dos que têm 65 e 66 anos, totalizando mais 760 mil pessoas.O “vacinômetro” do Estado de São Paulo marcou, às 12h55 de ontem, 8.262.320 doses aplicadas, somando 5.787.906 de primeira dose e 2.474.414 da segunda, número que equivale ao total de pessoas que já completaram o esquema vacinal, incluindo os mais de 167,8 mil trabalhadores da Educação e 149,8 mil de Segurança que receberam doses até anteontem.Já em Votuporanga, o Vacinômetro aponta que 15.993 pessoas foram imunizadas com a primeira dose até o momento e outras 6.989 já tomaram as duas doses.